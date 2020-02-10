Футбольный клуб "Новосибирск" может изменить название весной 2020 года

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Новосибирск", учрежденный правительством Новосибирской области, проводит открытое голосование по смене названия на более предпочтительное для болельщиков. Весной голосование завершится, и окончательное название клуба будет утверждено правительством региона, сообщила ТАСС гендиректор "Новосибирска" Анна Баранова.

"Клуб создавался в сжатые сроки, поэтому у нас не было времени размышлять над названием, которое бы одобрили наши фанаты. Гугл-форма, куда можно будет записать свои предложения, уже работает. С конца февраля мы запустим голосование через портал госуслуг. Уже весной голосование завершится, и будет определено название футбольного клуба, которое сразу после этого будет предложено рассмотреть правительству региона для утверждения", - сказала Баранова.

По ее словам, организацию опроса курирует Министерство цифрового развития Новосибирской области, это позволит исключить накрутку голосов. Если по результатам голосования клуб сменит название, то это потребует и смены символики. При этом гендиректор отметила, что, если большинство проголосует за "Новосибирск", то название клуба не изменится.

"Из названий, которые сейчас лидируют в опросе по гугл-форме, можно выделить "Новосибирск", "Чкаловец" и "Буревестник". Кроме того, болельщики активно называют "Сибирь", но из-за того, что клуб с таким названием существовал ранее, мы не можем его использовать в течение ближайших четырех лет", - отметила Баранова.

Некоммерческая организация "Футбольный клуб "Новосибирск" была создана летом 2019 года. Учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Ранее в городе базировался клуб "Сибирь", в разные годы выступавший в высшем и первом дивизионах чемпионата России, но летом 2019 года он официально прекратил существование.

"Новосибирск" играет в Профессиональной футбольной лиге (зона "Восток"), третьем по силе дивизионе чемпионата России. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков после 12 матчей, и отстает от лидирующего омского "Иртыша" на 12 баллов.