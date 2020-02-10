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НХЛ

Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер отразил 42 броска в матче против "Лос-Анджелеса"

ТАСС, 10 февраля. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на понедельник "Рейнджерс" обыграли "Лос-Анджелес" со счетом 4:1. Шестеркин отразил 42 броска и был признан первой звездой матча. Он одержал пятую победу в первых шести матчах в НХЛ, что стало повторением рекорда клуба.

Первой звездой дня стал голкипер "Детройта" Джонатан Бернье, который помог своей команде обыграть "Бостон" (3:1), отразив 39 бросков.

Третьей звездой признан нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, в игре с "Чикаго" (5:2) забросивший две шайбы и сделавший одну результативную передачу.

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