Железный занавес. Почему участие в Лиге чемпионов будет полезным для российского хоккея

В последние годы интересы хоккейных болельщиков в России прикованы к матчам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием российских звезд. Мало кому известно о существовании других хоккейных турниров высокого уровня. Лига чемпионов была возобновлена в 2014-м году, но российские команды в новом формате никогда не выступали. Однако в европейских странах и даже США интерес к турниру довольно серьезный. Телевизионные права на показ в нынешнем сезоне приобрели десять стран — Австрия, Великобритания, Германия, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и США. Советские клубы с момента основания еврокубков отказывались выступать в них. При этом причина отказа не называлась. Нынешняя ситуация в какой-то степени похожа на ту, что была 55 лет назад. Однако отечественные команды имеют богатую историю выступлений на самых престижных турнирах Европы. Зарождение еврокубков Первый клубный хоккейный турнир с участием сильнейших команд Европы состоялся в сезоне-1965/66. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в 1965 году поддержал проведение соревнования. До 1997 года турнир носил название Кубок Европы. Российские болельщики часто называли его Кубком европейских чемпионов по аналогии с самым престижным и раскрученным клубным футбольным состязанием.

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В Кубке Европы имели право выступать только чемпионы своих стран. В первых турнирах команды из СССР участия не принимали. В сезоне-1966/67 ЦСКА значился в списке участников и должен был начать выступления с полуфинала, но так и не сыграл. Благодаря этому финский "Ильвес", который должен был встретиться с чемпионом СССР в полуфинале, получил путевку в финал. В третьем розыгрыше Кубка Европы впервые принял участие чемпион Швеции ("Брюнес"), но по-прежнему не было представителя СССР. Хотя перед началом сезона капитан действующего тогда чемпиона страны московского "Спартака" Борис Майоров заявил: "Пора наконец сильнейшей команде СССР принять участие в розыгрыше Кубка Европы". Победителем первых трех турниров становился чехословацкий "ЗКЛ Брно". Четвертый розыгрыш был ознаменован включением в число участников турнира чемпиона СССР — ЦСКА. Однако из-за событий 1968 года в Чехословакии не выступили в Кубке Европы чемпион страны "Дукла" и действующий на тот момент обладатель трофея "ЗКЛ Брно". Отказался от участия в турнире и "Брюнес", сославшийся на финансовые проблемы. ЦСКА в полуфинальных матчах легко разгромил чемпиона ГДР берлинское "Динамо" (11:1 и 13:0), а в финале уверенно переиграл австрийский "Клагенфурт" (9:1 и 14:3). Гегемония советских клубов В следующем розыгрыше приняли участие два советских клуба — ЦСКА, как действующий победитель, и чемпион СССР московский "Спартак". В первый раз отечественные команды сошлись в финале турнира. Первая встреча осталась за красно-белыми (3:2), а в ответной армейцы взяли реванш (8:5) и стали обладателями трофея. По ходу ответной игры после двух периодов ЦСКА уступал со счетом 3:4.

Описание Московский ЦСКА — обладатель Кубка европейских чемпионов, 1975 год © Вячеслав Ун Да-Син, Александр Яковлев

Шесть следующих Кубков Европы оставались за командами из СССР. Пять раз побеждал ЦСКА и однажды "Крылья Советов". В финальном матче 12-го розыгрыша турнира СССР представлял чемпион страны 1976 года московский "Спартак". Красно-белые в решающем матче встретились с чехословацким "Польди-СОНП". Обе встречи завершились с одинаковым счетом 4:4, победитель Кубка Европы впервые в истории определялся в серии послематчевых буллитов. Штрафные броски лучше исполнили хоккеисты чехословацкой команды. Через сезон формат розыгрыша турнира был изменен. Участники по кубковой системе проводили матчи предварительных туров, затем лучшие из них и две освобожденные от отбора сильнейшие команды континента попадали в финальный турнир, где разыгрывали титул по круговой системе. В 1979 году матч финального турнира между ЦСКА и "Польди-СОНП" пошел в зачет турнира 1978 года, где эти же команды должны были сыграть в решающей встрече (организаторы тогда не смогли найти место для проведения игры). Одержав победу со счетом 3:1, армейцы выиграли сразу два титула. До 1990 года Кубок Европы неизменно завоевывал ЦСКА. За 13 турниров армейцы не смогли одержать победы только в двух матчах. Неудобным соперником для красно-синих стал шведский "Ферьестад". В финале 1987 года встреча завершилась со счетом 4:4, а в 1989 году ЦСКА проиграл со счетом 3:4.

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С началом новой декады гегемония отечественных клубов надолго прервалась. В трех турнирах подряд шведские клубы стали камнем преткновения для московского "Динамо". Бело-голубые сначала проиграли "Юргордену" (2:3) в финале турнира 1990 года, а в 1991 году уступили команде из Стокгольма во встрече за право сыграть в решающем матче (3:4). В финале Кубка Европы — 1991/92 "Динамо" по буллитам уступило "Мальмё" (3:4). Спустя еще год динамовцы проиграли финал финскому ТПС (3:4). В последнем розыгрыше Кубка Европы (сезон-1996/97) прервать череду неудач российских клубов смогла "Лада". В финале был обыгран шведский "Модо" со счетом 4:3, причем после первого периода команда из Тольятти уступала 0:3. Правда, статус того турнира был немного понижен из-за неучастия в нем чемпионов Финляндии и Швеции, которые заявились в новый турнир — Европейскую хоккейную лигу (ЕХЛ). Европейская хоккейная лига и Кубок европейских чемпионов В первом розыгрыше ЕХЛ приняли участие 20 команд, разделенных на пять групп. В четвертьфинал вышли победители квартетов, а также три лучшие команды, занявшие вторые места. В число участников турнира были включены команды, которые рекомендовали федерации хоккея ведущих стран. Россию представляли серебряный призер чемпионата-1995/96 "Динамо" и 15-я команда первенства ЦСКА под руководством Виктора Тихонова. Динамовцы дошли до финала, где вчистую уступили финскому ТПС (2:5). Красно-синие и вовсе не сумели преодолеть групповой этап. Затем честь российского хоккея защищали три сильнейшие команды — "Динамо", "Лада" и ярославское "Торпедо". Все сумели выйти в плей-офф, после чего "Торпедо" в четвертьфинале одолело "Ладу" и проиграло "Динамо". Бело-голубые в финале сенсационно уступили австрийскому "Фельдкирху" (3:5) под руководством нынешнего тренера "Баффало" Ральфа Крюгера. Два следующих турнира остались за магнитогорским "Металлургом". В финале розыгрыша-1998/99 уральцы обыграли московское "Динамо" в овертайме (2:1). Матч запомнился голом Андрея Маркова. За восемь секунд до конца встречи защитник бело-голубых сравнял счет броском из своей зоны.

' Владимир Петров/YouTube'

С 1994 года проводился и второй еврокубковый турнир для команд — призеров национальных чемпионатов. Сначала он носил название Кубок Федераций, а с 1997 по 2009 год — Континентальный кубок. Ведущие европейские страны зачастую относились к турниру пренебрежительно, выставляя аутсайдеров местных чемпионатов или и вовсе клубы из низших лиг. Российские клубы побеждали в соревнованиях три раза, при этом два турнира пропустили. Трофей завоевывали "Салават Юлаев" (1995), "Лада" (2006) и "Ак Барс" (2008). С 1997 по 2001 год также разыгрывался Суперкубок Европы между обладателями ЕХЛ и Континентального кубка. Российский клуб стал обладателем Суперкубка однажды — магнитогорский "Металлург" в 2000 году обыграл швейцарскую "Амбри-Пиотту" (3:2). В 2005 году возобновился турнир, в котором принимали участие только чемпионы. Это были сильнейшие команды шести ведущих стран. За четыре года проведения соревнований в таком формате российские клубы выиграли все титулы. Побеждали "Авангард", московское "Динамо", "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург". Все розыгрыши Кубка европейских чемпионов прошли в Санкт-Петербурге.

Описание Московское "Динамо" с Кубком европейских чемпионов, 2006 год © Вячеслав Евдокимов/ТАСС

Последним европейским турниром, в котором приняли участие российские клубы, был розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2008/09. Именно в том сезоне состоялся первый чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В турнире принимали участие 12 команд, которые были разбиты на четыре группы. Победители выходили в полуфинал. Россию представляли "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург". Обе команды уверенно преодолели барьер группового этапа и встретились в полуфинале, где сильнее оказался "Металлург" (1:2, 3:1). В финале команда из Магнитогорска в первом матче со швейцарским "Цюрихом" сыграла вничью (2:2), а в ответной игре в Швейцарии была сенсационно разгромлена (0:5). В дальнейшем IIHF не нашла спонсоров для развития турнира и отказалась от его проведения вплоть до 2014 года. Российским клубам необходима ЛЧ Российские болельщики за десять с лишним лет успели соскучиться по международному клубному хоккею. Противостояния даже принципиальных соперников внутри КХЛ становятся менее горячими и в скором времени могут надоесть. Лидеры последних лет ЦСКА и СКА в нынешнем сезоне провели шесть матчей в регулярном чемпионате и с большой долей вероятности сыграют в плей-офф. 13 игр за сезон между двумя командами — явный перебор.

Описание Хоккеисты "Цюриха" празднуют победу в Лиге чемпионов, 2009 год © EPA/WALTER BIERI

КХЛ долгое время не может вариться в собственном соку. Вероятно, что российскому болельщику больше интересны игры "наших" против "не наших". Из зарубежных команд КХЛ только финский "Йокерит" стабильно бросает вызов российским клубам, да и то безуспешно. Даже встречи Евротура с участием десятой по силе сборной России собирают большие рейтинги, чем встречи КХЛ. Не говоря о крупных турнирах вроде чемпионата мира или Олимпиады. У европейских клубов на данный момент видимых причин играть в КХЛ нет. Лига финансово непостоянна, спонсорские отчисления минимальные, телевизионные контракты же в разы меньше, чем в собственных чемпионатах. Болельщики команд Восточной конференции с удовольствием пойдут на международные матчи турнира, в котором их команда будет иметь реальную возможность завоевать престижный титул. Вероятно, даже более реальную, чем в нынешней КХЛ при наличии ЦСКА и СКА. Единственной проблемой для команд с Востока России может стать разница часовых поясов, однако, как показывает практика футбольной Лиги чемпионов, этот нюанс вполне решаем. "Денежный вопрос остро стоит для всех участвующих клубов. Главная проблема для команд — стоимость переездов. Например, для восточных команд КХЛ они очень дороги. Но Лига чемпионов растет, мы зарабатываем все больше денег, у нас появляется больше возможностей давать клубам деньги, в том числе и на перелеты и бонусы. Это хорошо, но впереди еще долгий путь. Надеюсь, в будущем мы придем к соглашению с КХЛ", — подчеркнул в беседе с ТАСС президент Лиги чемпионов Петер Занер.

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Наибольший ажиотаж у российских болельщиков вызвали бы матчи команд КХЛ с НХЛ, однако НХЛ совершенно не заинтересована в проведении таких встреч. Причины отсутствия таких встреч и неучастия российских команд в Лиге чемпионов схожи. Обе лиги называют себя безоговорочно сильнейшими, НХЛ — в мире, а КХЛ — в Европе, и не находят интереса в играх с представителями других чемпионатов. Но доказательств этому никаких нет, так как между собой они не соревнуются, а единственным критерием в спорте, которым можно определить силы команд, является результат. "Если КХЛ не любит турнир, то очень сложно убедить лигу в этом. Возможно, качество игры и нашего турнира поможет осознать, что со спортивной точки зрения это очень хорошая идея — понять, какая команда на самом деле является сильнейшей в Европе. Если российская команда поднимет трофей над головой, то это будет самым популярным нашим продуктом, в том числе и с точки зрения маркетинга. Будет очень здорово, если СКА или ЦСКА выиграют турнир и станут официально лучшими командами Европы по спортивному принципу", — сказал в беседе с ТАСС исполнительный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн.

Описание Исполнительный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн © EPA-EFE/ANTHONY ANEX

Исходя из последнего результата "Металлурга" в Лиге чемпионов, утверждать, что КХЛ — безоговорочно сильнейшая в Европе, не приходится. Чешский "Лев", выступавший ранее в КХЛ, доказал, что способен обыгрывать российские команды, когда в сезоне-2013/14 едва не завоевал Кубок Гагарина, в седьмом матче финальной серии уступив тому же "Металлургу". О росте уровня европейского хоккея свидетельствуют и результаты последних крупных международных турниров среди национальных команд. Сборная Германии, составленная исключительно из игроков местного чемпионата, на Олимпиаде 2018 года заняла второе место и в финале едва не обыграла российских хоккеистов. В четвертьфинале немцы оказались сильнее шведов, а в полуфинале обыграли канадцев. В составе действующих чемпионов мира сборной Финляндии на мировом первенстве в Словакии выступали 17 игроков, представляющих европейские чемпионаты. Финны в плей-офф оставили не у дел сборные Швеции и Канады, полностью собранные из игроков НХЛ, а в полуфинале обыграли звездную сборную России. Дважды за последние годы сборная Швейцарии добралась до серебряных медалей чемпионатов мира. Швейцарская команда традиционно делает ставку на игроков местного чемпионата.

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"Федерация не может на кого-то давить и заставить принять определенное решение. Если клубы изменят позицию, то ФХР со своей стороны сделает для них все возможное. На мой взгляд, международные матчи — это всегда очень интересно и для болельщиков, и для самих хоккеистов. Команды демонстрируют разный стиль хоккея, поэтому противостояние наших и иностранных команд интригует и непосредственно с хоккейной точки зрения. Я сам 13 раз выигрывал Кубок чемпионов, когда выступал за ЦСКА. Так что если в будущем клубы КХЛ решат присоединиться к турниру, то от этого только выиграют. Главное, чтобы при этом не страдала сборная. Ведь календарь получается очень насыщенным", — отметил в беседе с ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Хоккеистам российских команд необходимы регулярные встречи с европейскими командами. Это поможет узнать о сильных и слабых сторонах игроков других сборных, которые будут выступать на Олимпиаде в случае отказа НХЛ от участия в Играх. С сентября 2020 года президентом КХЛ может стать Рене Фазель. С его приходом на этот пост участие российских клубов в Лиге чемпионов выглядит более реальным. Как разыгрывается Лига чемпионов Современная хоккейная Лига чемпионов, разыгрываемая с 2014 года, по формату похожа на футбольную. В ней принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. Два лучших коллектива из каждого квартета выходят в плей-офф соревнований, где проводят по два матча дома и на выезде и определяют победителя по их сумме. Как и в футболе, представители сильнейших чемпионатов получают больше квот в главный клубный турнир Европы. В нынешнем сезоне по пять команд представляло Швецию и Швейцарию, четыре — Финляндию и Чехию, три — Австрию и Германию, две — Великобританию. По одной команде делегировали Белоруссия, Норвегия, Словакия, Франция, Дания и Польша.

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Параллельно с Лигой чемпионов проходит и второй по значимости клубный турнир — Континентальный кубок (аналог футбольной Лиги Европы). Его победитель, как и в футболе, получает путевку в Лигу чемпионов. Президент IIHF Рене Фазель считает, что количество команд, участвующих в Лиге чемпионов, необходимо сократить. При этом он не раз утверждал, что представитель России сделает турнир в разы интереснее и привлекательнее для зрителей, в то время как в других странах до решающих стадий соревнование не пользуется большой популярностью. "Европейская хоккейная лига должна уменьшать количество команд в турнире, сейчас их слишком много. Я пытался много раз привести КХЛ в Лигу чемпионов, но есть ряд причин, почему КХЛ не хочет туда идти. Если мы говорим о Лиге чемпионов, то пусть в ней играют чемпионы, а не занявшие второе и третье места. Нужно, чтобы в ней выступали от стран победители регулярного сезона и плей-офф. Тогда это была бы реальная Лига чемпионов. Это принесло бы больше пользы турниру в плане его уровня. Будем стараться найти способ, чтобы чемпион России или обладатель Кубка Гагарина смог принять участие в этом турнире", — отметил Фазель в беседе с корреспондентом ТАСС. Бауманн придерживается противоположной точки зрения. "Мне очень нравится нынешний формат с 32 командами. В турнире принимают участие представители 12−13 стран, что великолепно. У каждой страны есть рейтинг и каждый сезон нужно сражаться за свое место. Думаю, что клубы довольны таким форматом, и что очень важно — регламент прост, и болельщики его хорошо знают и понимают", — сказал исполнительный директор Лиги чемпионов.

Описание Болельщики чешской "Спарты" на матче Лиги чемпионов © EPA/SALVATORE DI NOLFI

Болельщики в Европе с большим удовольствием заполняют трибуны на матчи внутренних чемпионатов, где уже сформировались исторические принципиальные противостояния. В то время как средняя посещаемость игр Лиги чемпионов этого сезона — 3446 зрителей. Отчасти это объясняется малой вместимостью дворцов в нехоккейных странах. В этом году на решающей игре в чешском городе Градец-Кралове между местным "Маунтфилдом" и шведской "Фрёлундой" был аншлаг — 6890 болельщиков. Самым посещаемым стал финал прошлого года. В Гётеборге собралось 12 044 зрителя, при которых местная "Фрёлунда" переиграла немецкий "Ред Булл" из Мюнхена (3:1). "Был очень хороший сезон, я очень впечатлен качеством хоккея. Многие игры были очень упорными, особенно в плей-офф. В финале встретились две очень хорошие команды. С финансовой точки зрения все было великолепно, это очень хороший сезон для нас и в этом плане тоже. Мы движемся в правильном направлении. Я очень рад, что болельщики много путешествовали на выездные матчи своих команд. Около тысячи человек приехали из Аугсбурга в Биль и из Амбри в Мюнхен", — рассказал Бауманн.

' Champions Hockey League/YouTube'

Европейский хоккей хорош своей атмосферой на трибунах. Билеты на финальный матч в Чехии были раскуплены за десять минут. Из 6890 мест около 3000 являются стоячими и заполняются активными болельщиками. Фанаты местной команды из города населением менее 100 тысяч человек подготовили несколько красочных перфомансов и на протяжении всей игры не умолкали, создавая настоящую футбольную атмосферу. Свой гостевой сектор полностью заполнили и шведские болельщики. Сама игра получилась не очень увлекательной, "Фрёлунда" одержала уверенную победу по игре со счетом 3:1 и в четвертый раз выиграла трофей. В отсутствии команд КХЛ шведские клубы доминируют на международной арене. Они принимали участие во всех финальных матчах и только однажды, в сезоне-2017/18, титул достался финской "Ювяскюле". Камни преткновения для российских клубов Календарь международных матчей является главной сложностью для участия российских команд в Лиге чемпионов. Расписание необходимо составлять с учетом национальных интересов. Сила и авторитет еврокубка еще не на должном уровне, чтобы диктовать свои условия. Первые матчи группового этапа проводятся летом, когда сезон КХЛ еще не начинается. Для российских клубов подобные встречи, где будет серьезная турнирная мотивация, могут заменить предсезонные турниры.

Описание Игроки "Металлурга" Мартин Штрбак и Андрей Мезин с Кубком европейских чемпионов, 2008 год © Вячеслав Евдокимов/ТАСС

"Конечно, мы заинтересованы в участии клубов КХЛ. Идут обсуждения, но на это нужно время. Мы с радостью примем КХЛ в Лигу чемпионов, но знаю, что это очень тяжело из-за поездок, расписаний", — подчеркнул Занер. Игры можно проводить во время этапов Евротура или же в будние дни. Матчи Лиги чемпионов во время перерывов на Евротуры позволят проверить сильнейших хоккеистов своих лиг, не вызывая их в сборные. Тренеры национальных команд могут быть не согласны, но конфликт между КХЛ и IIHF будет минимальным. У нейтральных зрителей будет возможность смотреть в один день клубные матчи, а в другой — игры сборной. В итоге можно капитализировать каждый день, пока идут перерывы в своих чемпионатах. "Конечно, участие российского клуба здорово помогло бы. Но если мы в это дело ввяжемся по их правилам, то когда сборную собирать? Паузы мы используем под Евротуры", — сказал Третьяк. "Вставить матчи Лиги чемпионов в календари национальных чемпионатов — одна из самых трудных задач. Мы начинаем в августе, поэтому команды должны быть готовы к сезону очень рано. Календари первенств накладывают большие сложности. Я надеюсь, что КХЛ станет более гибкой и, может быть, немножко сократит количество матчей регулярного чемпионата, и мы найдем способ интегрировать команды в турнир. Лично я думаю, что Лиге чемпионов просто необходимы команды КХЛ", — отметил Бауманн.

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