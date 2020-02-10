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Автогонки

Командные традиции. Мотокросс на приз Чкалова прошел в Мытищах

Отличительной особенностью соревнований является то, что здесь отсутствует личный зачет, а победители заездов определяются по результатам финиша последнего члена команды
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Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Александр Феоктистов/. Первым увидеть клетчатый флаг на финише гонки в мотоспорте, как и во многих других технических видах спорта, это синоним победы. Но, оказывается, не всегда. Существует соревнование с уникальными правилами - мотокросс на приз Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

Турнир прошел в подмосковных Мытищах. Победителем в пятый раз подряд стала команда Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны (АМК ФСО) Российской Федерации.

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Соревновательный день стал одним из самых морозных в московском регионе с начала зимы. Но это не испугало любителей мотоспорта, которые приехали на мототрек неподалеку от Мытищ. При этом здесь нет трибун, зрители располагаются по периметру трассы и сверху наблюдают за гоночными баталиями - зрительские зоны находятся на снежных или земляных брустверах.

"Чкаловский мотокросс" впервые был организован в 1939 году в память о погибшем в 1938-м при выполнении испытательного полета на истребителе Чкалове, с тех пор соревнование проходит регулярно. Чкалов был не только легендарным летчиком, совершившим первый беспосадочный перелет через Северный полюс, но и тем, кто сделал многое для развития и популяризации мотоциклетного спорта в Советском Союзе. Он организовывал различные соревнования и лично участвовал в мотопробегах, был судьей различных гонок, поэтому в его честь назван самый масштабный в России мотокросс. С 2013 года организатором этого соревнования выступает АМК ФСО Российской Федерации.

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

"За восемь лет мы проводили мотокросс в разную погоду, - рассказал генеральный директор АМК ФСО РФ Павел Медведков. - И грязь была, и жуткая минусовая температура. В этот раз, как видите, с погодой нам повезло - отличные условия для мотокросса. В очередной раз мы проводим это соревнование на прекрасно подготовленном треке в Московской области".

Дата проведения мотогоночного турнира выбрана неслучайно - Валерий Чкалов родился 2 февраля 1904 года, поэтому соревнование традиционно проходит в начале февраля. "Человеком, сумевшем совместить полеты и мотогонки был Валерий Павлович Чкалов, - отметил член Совета ветеранов военно-воздушных сил России Григорий Говрот. - У летчиков и мотогонщиков есть общая черта - риск испытания себя и техники в постоянно меняющихся условиях. Эти соревнования требуют высокой внутренней дисциплины, отличного знания техники, трудолюбия, преодоления себя".

"Мотокросс - самый доступный вид технического спорта"

Отличительной особенностью соревнований по мотокроссу на приз Чкалова является то, что здесь отсутствует личный зачет, а победители заездов определяются по результатам финиша последнего члена команды. В каждом из пяти классов, за исключением заездов мотоциклов с колясками, в команду входят по три гонщика. У "колясочников" за каждый коллектив выходит по два экипажа. Продолжительность заездов составляет 30 минут плюс один круг.

"Допустим, мы приезжаем на первом, втором и пятом месте в гонке, значит у нас пятое место, - поясняет Алексей Ярыгин, мастер спорта России, обладатель Кубка России по мотокроссу, многократный победитель соревнования на приз Валерия Чкалова. - Не важно, кто те двое впереди, главное - "дотянуть" последнего. Тут очень важна командная тактика - того, кто послабее, ставят впереди на старте, чтобы в ходе гонки прикрывать его".

© ТАСС

Всего на старт в этот раз вышли 263 мотогонщика, выступавшие за 83 команды. Они были поделены на пять зачетов, где соревновались не только за победу в отдельном классе, но и за главный приз - керамическую вазу с портретом Валерия Чкалова, изготовленную в 1939 году.

Самым массовым классом стал зачет "Открытый" (шипы), куда подали заявки на участие больше 100 спортсменов. Также за победу в общем зачете сражались представители еще трех классов: "Открытый" (без шипов); 125 куб. см (шипы); 750 куб. см "Мотоциклы с колясками" (без шипов). Победу в общекомандном зачете и главный приз соревнования получал коллектив, показавший лучший результат по сумме финишей в двух классах. Помимо этого, для юных мотогонщиков в возрасте от 11 до 18 лет был организован зачет "Юноши" (шипы).

"Секрет популярности мотокросса - это самый доступный вид технического спорта на сегодняшний день, - сказал Ярыгин. - Дешевле ничего нет, даже велоспортом заниматься будет дороже, профессиональный велосипед для участия в серьезных шоссейных гонках точно стоит дороже кроссового мотоцикла. Более того, мотокросс - всесезонный вид спорта, мы можем и зимой, и летом гоняться. Разве что резину меняем".

Леди на мопеде

Еще одним важным фактором, влияющим на популярность "Чкаловского мотокросса", является время проведения соревнования. "Мотокросс - очень энергозатратный вид спорта, - заявил Ярыгин. - Под тобой мощный мотоцикл, который постоянно хочет из-под тебя уехать. Постоянная тряска, везде нужно правильно держать центр тяжести и не терять концентрацию, чтобы сил хватило. Летние гонки требуют больше сил, хотя бы из-за того, что на грунтовых трассах больше кочек, чем на снежных треках".

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

Среди множества участников невозможно не заметить яркое трио, у которого на гоночных комбинезонах есть неожиданный аксессуар - разноцветные балетные пачки. Это девушки, которых не испугал ни мороз, ни физические нагрузки. Да и название у них соответствующее - "Леди на мопеде".

"Однажды попробовав, я не хочу завязывать с мотокроссом, - рассказывает участница женской команды Светлана Хасанова. - Это очень необычный вид спорта. Я просто обожаю полеты с трамплинов, без них было бы не так интересно. Вот есть шоссейно-кольцевые гонки - ну асфальт и асфальт, а тут с каждым кругом трасса меняется: был лед, солнышко подтопило - появилась снежная каша".

Гонщики из команды ДОСААФ Спортивной школы олимпийского резерва города Мытищи стали лучшими в юношеском зачете. В заездах мотоциклов с колясками победила московская команда "ЦСКА-Куппер". Представители из мытищинского ДОСААФ также первенствовали в заезде на мотоциклах с шинами без шипов, команда АМК ФСО выиграла гонку в классе "Открытый" на мотоциклах с шипами. Таким образом, судьба общекомандной победы решалась в последнем заезде дня - в соревновании на мотоциклах с объемом двигателя 125 кубических сантиметров.

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

С самого старта в лидеры вырвались представители команд Мытищ и АМК ФСО, причем первые шесть мест заняли по три гонщика этих коллективов. Не раз гонщики менялись местами, сохраняя интригу до финального круга. В итоге этот заезд стал олицетворением всего соревнования: гонщики из ДОСААФ Мытищ заняли первое и второе место, но этот локальный успех не имел никакого значения, потому что их третий участник финишировал шестым. То есть та самая командная тактика не сработала. В отличие от представителей АМК ФСО, которые завершили гонку на третьем, четвертом и пятом местах.

Команда Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны РФ в пятый раз подряд стала победителем соревнований по мотокроссу на приз имени Валерия Чкалова в общем зачете. Главный приз в очередной раз вернулся в Зал славы и истории ФСО в Кремле, где будет храниться до следующего года.

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