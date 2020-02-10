Полпред президента в СФО поручил рассмотреть вопрос завоза снега на ЧМ по бенди в Иркутске

ИРКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поручил рассмотреть вопрос завоза снега на чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске. Об этом он сообщил на совещании, посвященном подготовке к мировому первенству.

"Какая погода ожидается? Мы должны быть готовыми ко всему. Если на стадионе естественный лед, надо понимать, будет он в это время или нет. Мы же понимаем, что от погоды, льда зависит многое для игроков", - сказал Меняйло.

"Уточнять [прогноз] у гидрометцентра надо было еще вчера, мы уже на финишной прямой, надо понимать, что будет утром, днем, вечером хотя бы примерно. Если у вас температура ноль - плюс три [будет в начале марта], надо понимать, какое будет таяние льда, нужно ли дополнительно снег завозить", - сказал Меняйло, приведя в пример опыт Красноярска, где во время проведения зимней Универсиады 2019 года активно использовались специальные пушки для создания искусственного снега.

Меняйло также поручил Минтрансу Иркутской области проверить техническое состояние автобусов, которые будут обслуживать команды, принять необходимые меры для оперативного принятия пассажиров в местном аэропорту.

Матчи чемпионата мира в дивизионе А будут проходить в крытом ледовом дворце "Байкал" с 29 марта по 5 апреля, дивизиона В - на стадионах "Рекорд", "Труд", "Зенит" в Иркутске и "Строитель" в Шелехове с 1 по 6 марта.