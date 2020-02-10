Даниил Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 10 февраля. Россиянин Даниил Медведев сохранил пятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Российский спортсмен опустился с четвертого на пятое место на прошлой неделе после завершения Открытого чемпионата Австралии, где он дошел до четвертого круга.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, возглавивший рейтинг после победы на Открытом чемпионате Австралии. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 10 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9720 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9395;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 7045;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890;
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745;
7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3885;
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2860;
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2860;
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2600...
15 (15). Андрей Рублев (Россия) - 2174...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 1995...
111 (109). Евгений Донской (Россия) - 503.