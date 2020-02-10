Россиянка Александрова осталась на 28-м месте в обновленном рейтинге WTA

ТАСС, 10 февраля. Россиянка Екатерина Александрова продолжает занимать 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В первой сотне рейтинга изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третьей - Каролина Плишкова из Чехии. Александрова является лучшей из россиянок. Мария Шарапова потеряла две позиции и располагается на 371-м месте.

Рейтинг WTA от 10 февраля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8367 очков;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6101;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5290;

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 4775;

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4675;

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4665;

7 (7). София Кенин (США) - 4495;

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 3965;

9 (9). Серена Уильямс (США) - 3915;

10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3626;

28 (28). Екатерина Александрова (Россия) - 1700...

33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1486...

38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) - 1353...

49 (49). Светлана Кузнецова (Россия) - 1123...

54 (54). Анна Блинкова (Россия) - 1049...

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) - 850...

89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) - 709.