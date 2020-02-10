{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Россиянка Александрова осталась на 28-м месте в обновленном рейтинге WTA

Мария Шарапова потеряла две позиции и располагается на 371-м месте

ТАСС, 10 февраля. Россиянка Екатерина Александрова продолжает занимать 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В первой сотне рейтинга изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третьей - Каролина Плишкова из Чехии. Александрова является лучшей из россиянок. Мария Шарапова потеряла две позиции и располагается на 371-м месте.

Рейтинг WTA от 10 февраля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8367 очков;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6101;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5290;

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 4775;

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4675;

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4665;

7 (7). София Кенин (США) - 4495;

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 3965;

9 (9). Серена Уильямс (США) - 3915;

10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3626;

28 (28). Екатерина Александрова (Россия) - 1700...

33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1486...

38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) - 1353...

49 (49). Светлана Кузнецова (Россия) - 1123...

54 (54). Анна Блинкова (Россия) - 1049...

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) - 850...

89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) - 709.

Теги
WTA
Реклама на ТАСС
Автогонки
Командные традиции. Мотокросс на приз Чкалова прошел в Мытищах
Отличительной особенностью соревнований является то, что здесь отсутствует личный зачет, а победители заездов определяются по результатам финиша последнего члена команды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС