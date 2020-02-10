Меняйло: в Иркутске перед ЧМ по бенди необходимо провести дополнительное благоустройство

ИРКУТСК 10 февраля. /ТАСС/. Иркутск нуждается в дополнительном благоустройстве в преддверии старта чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом на совещании по подготовке к мировому первенству заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Внешний вид города. Сегодня, когда ездили, я Игорю Ивановичу (и. о. губернатора области Игорь Кобзев - прим. ТАСС) все высказал. Железобетонные разграничители [движения] стоят черного цвета, плюс черный снег. С рекламой и фасадами тоже уже можно было навести порядок", - сказал Меняйло.

"Хотя бы по гостевому маршруту наведите порядок, чтобы не стыдно было провести наших гостей", - добавил Меняйло.

По его словам, в городе должна быть предусмотрена праздничная иллюминация. Он пообещал еще раз проинспектировать город перед стартом чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира в дивизионе А пройдут в крытом ледовом дворце "Байкал" с 29 марта по 5 апреля, дивизиона В - на стадионах "Рекорд", "Труд", "Зенит" в Иркутске и "Строитель" в Шелехове с 1 по 6 марта.