Американский боец ММА Ортега ведет переговоры о поединке с Магомедшариповым

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Представители американского бойца смешанного стиля (ММА) Брайана Ортеги и россиянина Забита Магомедшарипова ведут переговоры о проведении поединка. Об этом ТАСС сообщили в команде Ортеги.

"Мы сейчас ведем переговоры и ждем решения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пока решения, где и когда пройдет бой, нет", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Ортега предложил сделать бой с Магомедшариповым пятираундовым.

В активе 28-летнего американца 14 побед и одно поражение, еще один бой признан несостоявшимся. На счету 28-летнего российского бойца 18 побед и одно поражение.