{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Американский боец ММА Ортега ведет переговоры о поединке с Магомедшариповым

По информации ТАСС, Ортега предложил сделать бой с Магомедшариповым пятираундовым

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Представители американского бойца смешанного стиля (ММА) Брайана Ортеги и россиянина Забита Магомедшарипова ведут переговоры о проведении поединка. Об этом ТАСС сообщили в команде Ортеги.

"Мы сейчас ведем переговоры и ждем решения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пока решения, где и когда пройдет бой, нет", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Ортега предложил сделать бой с Магомедшариповым пятираундовым.

В активе 28-летнего американца 14 побед и одно поражение, еще один бой признан несостоявшимся. На счету 28-летнего российского бойца 18 побед и одно поражение.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Более 9,5 тыс. человек подали заявки на волонтерство в Санкт-Петербурге во время ЧЕ-2020
Планируется, что в городе задействуют 1,5 тыс. городских волонтеров по различным направлениям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС