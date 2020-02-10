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Летние олимпийские виды спорта

Первая в истории премия по борьбе European Wrestling Awards пройдет в Москве

Решение было принято на ежегодной ассамблее UWW Europe
Вице-президент европейского отделения Объединенного мира борьбы Георгий Брюсов Сергей Коньков/ТАСС
Описание
Вице-президент европейского отделения Объединенного мира борьбы Георгий Брюсов
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Первая в истории церемония чествования лучших борцов Европы - European Wrestling Awards - пройдет в ноябре в Москве. Об этом ТАСС рассказал вице-президент европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW Europe) Георгий Брюсов.

Решение было принято на ежегодной ассамблее UWW Europe, прошедшей в Лидо ди Остия (Италия), где в понедельник стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.

"Церемония чествования лучших борцов Европы пройдет в рамках традиционного Гран-при Москвы, который в этом году состоится 6-9 ноября. Также принято решение о том, что московский Гран-при получит статус открытого европейского итогового турнира", - сказал Брюсов.

В 2008-2009 годах в рамках московского Гран-при проходила церемония награждения по итогам сезона лучших борцов мира "Золотая борцовка". После этого на мировом или континентальном уровне премии не проводились.

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Летние олимпийские виды спорта
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