Отбывший дисквалификацию штангист Ловчев из-за травмы может пропустить домашний ЧЕ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Штангист Алексей Ловчев, вернувшийся в спорт в конце декабря после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, может пропустить апрельский чемпионат Европы в Москве из-за травмы, которую он получил в воскресенье на Кубке России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

"Ловчев гарантировал себе право выступить на чемпионате Европы, но все будет зависеть от того, насколько серьезна его травма локтя, которую он получил вчера на втором подходе, - сказал Писаревский. - Будем держать с ним связь, в течение недели спортсмен должен пройти медицинское обследование. Но зная, что Ловчев в хорошей форме, я его уже включил на сбор в Сочи, который начнется совсем скоро".

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе "А" спортсмена, взятой в ходе чемпионата мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба "Б", вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.

По итогам завершившегося 9 февраля Кубка России был сформирован расширенный состав мужской сборной России на чемпионат Европы. В список в настоящий момент включено 14 человек, на ЧЕ может быть заявлено не более 10 тяжелоатлетов от страны. В предварительный состав на ЧЕ вошли Олег Мусохранов (весовая категория до 55 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц и Вячеслав Яркин (оба - до 81 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Георгий Купцов и Хетаг Хугаев (оба - до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев и Федор Петров (все - до 109 кг), Антоний Савчук и Алексей Ловчев (оба - свыше 109 кг).

"Очень рад тому, что возвращается наш чемпион мира Окулов (спортсмен пропустил сезон-2019 из-за травмы колена - прим. ТАСС). Он перед Кубком России был у нас на сборе, но выступать в Санкт-Петербурге ему было еще рано. Но, принимая в расчет его старание и темпы восстановления, думаю, что Артем будет выступать на чемпионате Европы", - заключил Писаревский.

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.