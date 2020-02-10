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Чемпионат мира по биатлону

Драчев заявил, что проблемы подготовки лыж и оружия российских биатлонистов к ЧМ решены

Турнир пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сборной России к чемпионату мира по биатлону удалось решить проблемы с подготовкой лыж и оружия, которые возникали по ходу сезона во время соревнований. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.

"Было много нареканий в сторону лыж и сервиса, и это является основной причиной, почему мы настолько отстали от лидеров мирового биатлона, - сказал Драчев. - Мы подготовили 25 пар лыж, отвезли их в Таллин, где их обкатывали к чемпионату мира. Есть определенные положительные моменты, работа проделана не зря. Есть большая прибавка".

"Плюс мы усилили сервис, добавили двух человек и еще двух сервисменов, которые работали на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) для поддержки основного состава. Всего у нас теперь в сервисе работают девять человек, что дает надежду на то, что с лыжами должно быть все хорошо", - добавил он.

Драчев отметил, что биатлонистам сборной заменили проблемные стволы ружей. "Мы постарались устранить технические моменты", - отметил он.

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Чемпионат мира по биатлону
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