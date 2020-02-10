ФК "Рубин" рассматривает возможность возвращения на "Казань-Арену" весной 2020 года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Рубин" во второй половине сезона-2019/20 может вернуться на стадион чемпионата мира 2018 года "Казань-Арену". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Рубин" в последний раз играл на "Казань-Арене" в мае 2019 года. В связи с тем, что летом на стадионе, вместимость которого составляет 45 379 человек, проходили церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, клуб был вынужден вернуться на стадион "Центральный", на котором ранее принимал соперников в домашних матчах.