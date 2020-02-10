ФК "Рубин" рассматривает возможность возвращения на "Казань-Арену" весной 2020 года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Рубин" во второй половине сезона-2019/20 может вернуться на стадион чемпионата мира 2018 года "Казань-Арену". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
"Рубин" в последний раз играл на "Казань-Арене" в мае 2019 года. В связи с тем, что летом на стадионе, вместимость которого составляет 45 379 человек, проходили церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, клуб был вынужден вернуться на стадион "Центральный", на котором ранее принимал соперников в домашних матчах.
"Рубин" рассматривает возможность возвращения на "Казань-Арену" весной", - сообщили в пресс-службе казанского клуба.
На вопрос о том, когда будет принято окончательное решение по этому вопросу и о каких матчах идет речь, в клубе ответили: "Пока никакой конкретики нет. Весну мы точно начнем на стадионе "Центральный".
"Казань-Арена" была открыта в 2013 году. Стадион принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. В октябре 2019 года Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение в Казани матча за Суперкубок УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) в 2022 или 2023 году.
Весной 2020 года "Рубин" проведет шесть домашних матчей, соперниками казанцев них станут "Крылья Советов", "Локомотив", "Оренбург", "Краснодар", "Ростов" и "Спартак". В первой части сезона команда из столицы Татарстана проводила домашние игры на стадионе "Центральный", его вместимость составляет 28 856 человек.