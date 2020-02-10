{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Завоевавший путевку на ЧМ по бобслею Гайтюкевич может пропустить турнир из-за усталости

Юниорский чемпионат мира в немецком Винтерберге завершился в воскресенье соревнованиями бобов-четверок

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Отобравшийся на чемпионат мира благодаря победе на юниорском мировом первенстве российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич может отказаться от участия в турнире из-за накопившейся усталости. Об этом сообщила ТАСС тренер спортсмена Анна Макарова.

Юниорский чемпионат мира в немецком Винтерберге завершился в воскресенье соревнованиями бобов-четверок. Вместе с Гайтюкевичем победу праздновали разгоняющие Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Михаил Мордасов. Днем ранее Гайтюкевич и Мордасов стали вторыми в соревновании двоек, уступив немецкому экипажу Рихарда Ольснера и Мальте Швенцфайера.

"Золото юниорского чемпионата мира - это пока самый большой успех в только начинающейся по-настоящему карьере Ростислава, хотя на его счету есть уже победа на взрослом чемпионате России, одержанная в соперничестве со всеми сильнейшими, и золото чемпионата Европы 2020 года среди юниоров в двойках, - сказала Макарова. - На этой неделе Гайтюкевичу предстоит стартовать на этапе Кубка мира в Сигулде, в рамках которого будут разыграны медали взрослого первенства Европы в двойках. Но уже сейчас могу сказать, что Ростислав очень вымотан, у него было уже 20 стартов, а должного восстановления в сборной нет".

На эту тему
Немецкий экипаж Фридриха выиграл зачет Кубка мира по бобслею в четверках

"Главную задачу сезона-2020 Гайтюкевич уже выполнил. Теперь для планомерной и успешной подготовки спортсмена к Олимпиаде в Пекине ему необходимо комплексное восстановление после напряженных стартов, иначе мы рискуем загнать Ростислава в "яму", что может привести к нежелательным последствиям. Ведь от концентрации пилота зависит успех и здоровье всего экипажа. Да и его участие во взрослом чемпионате мира после напряженных гонок юниорских первенств Европы и мира, а также взрослого чемпионата Европы не дадут того эффекта, которого будут от него ожидать болельщики и специалисты", - добавил другой тренер Гайтюкевича Семен Макаров.

По словам тренеров, окончательное решение об участии Гайтюкевича во взрослом чемпионате мира будет принято сразу после окончания европейского первенства и последующего обсуждения этого вопроса с тренерским штабом сборной. Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в немецком Альтенберге с 22 февраля по 1 марта.

"В четверке у меня была уверенность в победе"

"Не скрою, я ставил перед собой задачу бороться за медали юниорского чемпионата мира, и результаты, показанные на тренировках, говорили сами за себя, - сказал ТАСС Гайтюкевич. - В двойках я тоже очень хотел выиграть золото, но сделать это было очень сложно из-за преимущества немцев, прежде всего, в технике, да и опыта выступлений на этапах Кубка мира у Ольснера, выигрывавшего там серебро с бронзой, куда больше, чем у меня".

"Но в четверке вчера у меня была внутренняя уверенность в успехе, уверенность в ребятах и бобе. В двойках я выходил с ощущением, что Ольснер фаворит, у которого я хочу отнять победу, а в четверках, наоборот, - он у меня", - заключил обладатель золотой медали юниорского мирового первенства.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
СМИ: вратарь "Аякса" Онана согласился на переход в "Челси"
Сумма трансфера может составить около €40 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС