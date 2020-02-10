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ММА

Призер Кубка мира по борьбе Нухкадиев перешел в смешанные единоборства

Спортсмен готовится выступить 4 апреля в организации GFC

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Кубка мира по вольной борьбе Мурад Нухкадиев перешел в смешанные единоборства (ММА). Об этом 25-летний спортсмен сообщил ТАСС.

"Я давно думал о переходе в ММА на перспективу. Так сложились обстоятельства, что я не успеваю вступить в олимпийскую гонку, поэтому решил попробовать себя в ММА сейчас. Я сделал три операции за последние два года, уже упустил время в борьбе. Готовлюсь выступить 4 апреля в организации GFC", - сказал Нухкадиев.

В активе Нухкадиева также золотая медаль чемпионата Европы (среди спортсменов до 23 лет), бронза чемпионата России и серебро чемпионата мира среди студентов.

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