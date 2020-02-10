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Мировой футбол

СМИ: вратарь "Аякса" Онана согласился на переход в "Челси"

Сумма трансфера может составить около €40 млн

ТАСС, 10 февраля. Вратарь нидерландского футбольного клуба "Аякс" Андре Онана дал согласие на переход в английский "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на нидерландский портал Voetbalnieuws.

По информации источника, сумма трансфера может составить около €40 млн. 23-летний камерунец должен заменить в основном составе английского клуба испанца Кепу Аррисабалагу, игра которого вызывает недовольство у тренерского штаба. Испанец перешел в клуб летом из испанского "Атлетика" за €80 млн (по данным портала Transfermarkt), этот трансфер стал самым дорогим среди голкиперов в истории футбола.

Также в переходе вратаря "Аякса" были заинтересованы французский ПСЖ, испанская "Барселона" и английский "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Онана провел 32 матча во всех турнирах, в 13 из которых отыграл "на ноль". В прошлом сезоне он с командой дошел до полуфинала Лиги чемпионов, по пути клуб выбил из сетки турнира итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".

"Челси" после 25 туров занимает четвертое место таблицы чемпионата Англии, набрав 41 очко.

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