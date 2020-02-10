{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Матчи чемпионата Европы по футболу в Петербурге посетят около 50 тысяч финских болельщиков

Команда Финляндии во время проведения группового этапа турнира будет тренироваться на базе в Зеленогорске под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Матчи чемпионата Европы по футболу летом 2020 года планируют посетить около 50 тысяч болельщиков из Финляндии. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

"Финская сборная впервые играет в этом турнире после долгого перерыва. Наши финские коллеги заявили порядка 50 тысяч финских болельщиков, которые будут приезжать сюда на матчи, а может быть и оставаться на какое-то время. Поэтому штаб создан, будем над этим работать", - сказал он.

Сборная Финляндии в рамках группы В сыграет с командами Дании (13 июня в Копенгагене), России (17 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (22 июня, Санкт-Петербург).

Команда Финляндии во время проведения группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года будет тренироваться на базе в Зеленогорске под Петербургом.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
ММА
Российский боец ММА Волков может провести поединок с Льюисом или Кормье
Бой планируется на конец марта - середину апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС