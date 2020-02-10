Инвестор начал разбор обрушившихся конструкций СКК "Петербургский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Компания "СКА-Арена", которая проводит реконструкцию спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" к чемпионату мира по хоккею 2023 года, приступила к разбору обрушившихся во время демонтажных работ конструкций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "СКА-Арены".

При демонтаже аварийной кровли СКК 31 января произошло обрушение, площадь которого составила около 28 тыс. кв. метров (80% конструкций стен и кровли). В результате обрушения погиб 29-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

"Начался разбор конструкций после демонтажа, а также двух скульптур для обеспечения их сохранности", - пояснили в компании "СКА-Арена".

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы опоясывали 56 несущих колонн, на пандусе главного входа были установлены скульптурные композиции "Искусство" и "Спорт". В нем проходили крупные спортивные состязания и концерты мировых звезд. В 1988 году научно-техническое общество Франции включило СКК в список величайших инженерных достижений XX века благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой.

На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей. Правительство Санкт-Петербурга в январе подписало с компанией "СКА-Арена" концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК.