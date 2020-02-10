{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение СКК в Петербурге

Инвестор начал разбор обрушившихся конструкций СКК "Петербургский"

Ранее сообщалось, что в результате обрушения погиб 29-летний рабочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Компания "СКА-Арена", которая проводит реконструкцию спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" к чемпионату мира по хоккею 2023 года, приступила к разбору обрушившихся во время демонтажных работ конструкций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "СКА-Арены".

При демонтаже аварийной кровли СКК 31 января произошло обрушение, площадь которого составила около 28 тыс. кв. метров (80% конструкций стен и кровли). В результате обрушения погиб 29-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

"Начался разбор конструкций после демонтажа, а также двух скульптур для обеспечения их сохранности", - пояснили в компании "СКА-Арена".

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы опоясывали 56 несущих колонн, на пандусе главного входа были установлены скульптурные композиции "Искусство" и "Спорт". В нем проходили крупные спортивные состязания и концерты мировых звезд. В 1988 году научно-техническое общество Франции включило СКК в список величайших инженерных достижений XX века благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой.

На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей. Правительство Санкт-Петербурга в январе подписало с компанией "СКА-Арена" концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК.

Теги
Обрушение СКК в Петербурге
Реклама на ТАСС
ММА
Российский боец ММА Волков может провести поединок с Льюисом или Кормье
Бой планируется на конец марта - середину апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС