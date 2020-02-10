{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Рыбакина выиграла у Синяковой в первом матче теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Соперницы встретились в четвертый раз, на счету обеих теннисисток теперь по две победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила чешку Катерину Синякову в первом матче основной сетки женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который стартовал в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 20-летней Рыбакиной, посеянной на турнире под восьмым номером. Соперницы встретились в четвертый раз, на счету обеих теннисисток теперь по две победы.

Рыбакина занимает 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету два титула под эгидой ассоциации. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг завершившегося в феврале Открытого чемпионата Австралии.

Синяковой 23 года, она находится на 59-й строчке мирового рейтинга, чешская спортсменка является победительницей двух турниров WTA. На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции она дошла до четвертого круга.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, игры турнира проводятся на "Сибур-Арене", теннисистки соревнуются на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier и дважды признавался лучшим турниром года серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $750 000. Действующей победительницей турнира является нидерландка Кики Бертенс.

Теги
WTA
Реклама на ТАСС
ММА
Российский боец ММА Волков может провести поединок с Льюисом или Кормье
Бой планируется на конец марта - середину апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС