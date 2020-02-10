Рыбакина выиграла у Синяковой в первом матче теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила чешку Катерину Синякову в первом матче основной сетки женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который стартовал в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 20-летней Рыбакиной, посеянной на турнире под восьмым номером. Соперницы встретились в четвертый раз, на счету обеих теннисисток теперь по две победы.

Рыбакина занимает 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету два титула под эгидой ассоциации. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг завершившегося в феврале Открытого чемпионата Австралии.

Синяковой 23 года, она находится на 59-й строчке мирового рейтинга, чешская спортсменка является победительницей двух турниров WTA. На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции она дошла до четвертого круга.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, игры турнира проводятся на "Сибур-Арене", теннисистки соревнуются на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier и дважды признавался лучшим турниром года серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $750 000. Действующей победительницей турнира является нидерландка Кики Бертенс.