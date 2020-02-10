Российский боец ММА Волков может провести поединок с Льюисом или Кормье

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может провести поединок против американцев Деррика Льюиса или Даниэля Кормье. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

"Следующий бой планируется на конец марта - середину апреля. Мы запросили Льюиса. Еще один вариант - Кормье", - сказал собеседник агентства.

Волков победил американца Грега Харди в ноябре прошлого года единогласным решением судей на турнире UFC в Москве. В настоящий момент россиянин занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов организации.

В активе 31-летнего Волкова 31 победа и семь поражений в смешанных единоборствах.