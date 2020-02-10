"Уфа" к следующему сезону планирует изменить клубные цвета и обновить эмблему

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Уфа" к сезону-2020/21 планирует изменить основные цвета клуба, а также обновить эмблему. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

"Уфа" была создана в 2009 году. С сезона-2014/15 команда неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата России. Традиционными для клуба являются красный и зеленый цвета, которые присутствуют как на эмблеме, так и в игровой форме.

"Мы в прошлом году потихонечку начали движение в сторону фиолетового цвета [в форме команды], - сказал Газизов. - Эмблема клуба останется, просто поменяются цвета. Нас все устраивает, но мы, наверное, ищем свое лицо. Мы клуб молодой, история нам позволяет что-то менять".

"Мы уже больше фиолетовые. Логотип, наверное, изменим к следующему чемпионату. Будем потихоньку двигаться, может быть быстрее получится", - добавил генеральный директор "Уфы".

В сезоне-2019/20 "Уфа" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Отставание от группы лидеров, которую замыкает идущий пятым московский "Локомотив", составляет девять очков. В первом после зимней паузы туре команда из столицы Башкортостана 1 марта на выезде сыграет против "Краснодара".