СМИ: Аллегри может сменить Сарри на посту главного тренера "Ювентуса"

ТАСС, 10 февраля. Итальянец Массимилиано Аллегри может вернуться на должность главного тренера футбольного клуба "Ювентус", сменив соотечественника Маурицио Сарри. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По информации источника, несколько человек из руководства итальянского клуба поддерживают возвращение 52-летнего Аллегри, а президент "Ювентуса" Андреа Аньелли недоволен результатами команды под руководством Сарри. На данный момент Аллегри находится без клуба.

Сарри был назначен главным тренером команды в июне прошлого года, сменив на этом посту Аллегри, который покинул "Ювентус" по окончании сезона-2018/19. Соглашение с 61-летним Сарри рассчитано до конца сезона-2021/22. Под руководством Аллегри клуб пять раз кряду выиграл чемпионат Италии, стал четырехкратным обладателем кубка и двукратным обладателем суперкубка страны. Также команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов в 2015 и 2017 годах.

Сарри с 2015 по 2018 год возглавлял итальянский "Наполи". Под его руководством неаполитанцы дважды становились вторыми в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз - третьими (2016/17). В 2016 году Сарри был награжден призом "Золотая скамья", вручаемым лучшему тренеру сезона чемпионата Италии. В сезоне-2018/19 он возглавлял английский "Челси", с которым стал победителем Лиги Европы.

В субботу "Ювентус" потерпел второе поражение в трех последних матчах чемпионата Италии, уступив в гостях "Вероне" (1:2). Победа в воскресенье над "Миланом" (4:2) позволила "Интеру" догнать по очкам действующего чемпиона страны. После 23 туров "Интер" лидирует с 54 очками, опережая по дополнительным показателям команду Сарри.

В следующем туре "Ювентус" сыграет дома 16 февраля с "Брешией".