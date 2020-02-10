Алишер Усманов заявил, что верит в светлое будущее олимпийского движения

ТАСС, 10 февраля. Российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов рассказал, что верит в светлое будущее олимпийского движения. Об этом Усманов сказал в своей речи во время передачи Олимпийскому музею в Лозанне рукописи манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена.

"Я очень горд тем, что сегодня в Олимпийском музее передаю в дар Международному олимпийскому комитету рукопись Пьера де Кубертена, отца - основателя Олимпийских игр, - сказал Усманов. - Идея и заветы Пьера де Кубертена по-прежнему удивительно современны, являясь философией олимпийского движения. Эта философия многогранна и мудра, и каждый находит в ней для себе самое главное. Для меня особенно важны такие идеи, как стремление людей к совершенству и объединению, так как именно мирное соревнование является благородной основой олимпийского движения".

"Это как никогда актуально в современном мире, который, открывая безграничные возможности для человека, одновременно оказывается раздираемым конфликтами, противоречиями и противостояниями, - продолжил Усманов. - Но я оптимист и уверен в светлом будущем международного олимпийского движения, я рад и тем изменениям, которые произошли в спортивном движении в России. Новые спортивные руководители, новый министр спорта и Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации, которого вы все хорошо знаете в течение многих лет, делают все возможное, чтобы оставить позади те печальные моменты, которые имели место в прошлом. Надеюсь, что это будет правильно оценено и российские спортсмены по-прежнему будут полноправными участниками Олимпийских игр, как это объявил и завещал нам Пьер де Кубертен".

"От лица всех олимпийцев России, наших олимпийских чемпионов, призеров, участников, тренеров и руководителей, прошу вас, господин президент, принять эту бесценную рукопись в дар Международному олимпийскому комитету", - сказал в заключение Усманов, обращаясь к главе МОК Томасу Баху.

В декабре прошлого года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за $8,8 млн. Имя покупателя не сообщалось. Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, в частности, там утверждается, что "борьба между народами должна быть только в спорте".

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр, а также предложен лозунг "Быстрее, выше, сильнее". В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом за проявление благородства во время Олимпийских игр.