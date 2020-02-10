СМИ: поединок Усика и Чисоры отложен из-за травмы украинского боксера

ТАСС, 10 февраля. Бой Александра Усика и британского боксера Дерека Чисоры перенесен на неопределенный срок в связи с травмой украинца. Об этом сообщает портал World Boxing News.

Изначально поединок в супертяжелом весе должен был пройти 28 марта в Лондоне. Сообщается, что Усик получил травму локтя, которая не позволит ему принять участие в бое как минимум до мая. Поединок может пройти за временный титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO), регулярный пояс чемпиона на данный момент принадлежит британцу Энтони Джошуа.

В послужном списке 33-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг (первый тяжелый вес). Он выиграл золото Олимпиады 2012 года в весовой категории до 91 кг.

На счету 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и 9 поражений.