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Футбол в России

Совместный семинар РФС и УЕФА для сотрудников безопасности проходит в Сочи

На мероприятии обсуждаются меры по предотвращению беспорядков и насилия в футболе, борьба с дискриминацией и другие вопросы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Семинар Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сотрудников по безопасности российских профессиональных футбольных лиг и представителей МВД проходит в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Семинар проходит 10 и 11 февраля. В понедельник на нем выступили президент РФС Александр Дюков, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой и руководитель программы стратегического развития безопасности стадионов УЕФА Марк Тиммер. Сообщается, что на семинар прибыл представитель постоянного комитета Европейской конвенции по вопросам предотвращения насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей Адриан Динк.

В ходе первого дня мероприятия были продемонстрированы документальные фильмы о футбольных беспорядках и насилии. Представители УЕФА рассказали о причинах таких явлений, мерах по их предотвращению и реагированию, а также о препятствиях борьбы с насилием и беспорядками.

Во вторник участники семинара обсудят вопросы в части предотвращения использования пиротехники на матчах, организации обеспечения безопасности на спортивных мероприятиях, борьбы с дискриминацией, а также практику дисциплинарных решений контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

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Российский футбол
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