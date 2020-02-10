Четырех биатлонистов исключили из сборной Казахстана перед ЧМ за нарушение дисциплины

ТАСС, 10 февраля. Союз биатлонистов Казахстана отстранил четырех спортсменов за нарушение дисциплины и спортивного режима на сборах в Австрии перед чемпионатом мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дисциплинарная комиссия отстранила от сборной Антона Пантова на четыре года, Тимура Куца, Владислава Витенко и Романа Еремина - на один год.

"Союз Биатлонистов Казахстана подчеркивает свою нулевую терпимость к нарушению спортивной дисциплины, в том числе употреблению спиртного спортсменами, выступающими под флагом Республики Казахстан на международной арене. Любое нарушение морально этических, спортивно-командных норм, а также нарушение антидопинговых правил приведет к дисквалификации, а также к применению административных норм. В дальнейшем будут приниматься меры по предотвращению подобных ситуаций", - говорится в заявлении федерации.

Также отмечается, что отдельно дисциплинарные меры будут приняты и в отношении тренерского штаба команды.

Чемпионат мира по биатлону пройдет 13-23 февраля в Антхольце (Италия).