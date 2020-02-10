{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
St. Petersburg Ladies Trophy

Россиянка Дьяченко не сумела пробиться во второй круг теннисного турнира в Петербурге

Она проиграла гречанке Марии Саккари в трех сетах
Виталия Дьяченко AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Виталия Дьяченко
© AP Photo/Pavel Golovkin

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла гречанке Марии Саккари в матче первого раунда турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 24-летней Саккари, имеющей шестой номер посева. Дьяченко подавала на матч при счете 5:2 в третьем сете и имела матчбол. 29-летняя россиянка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Теннисистки пересеклись в третий раз, россиянка ни разу не сумела победить.

Дьяченко занимает 89-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), она впервые принимает участие в основной сетке турнира. Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Уимблдона (2018).

Саккари располагается на 21-м месте в мировом рейтинге, в ее активе один титул WTA, на завершившемся в феврале Открытом чемпионата Австралии она дошла до четвертого раунда, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier 700, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс.

Теги
St. Petersburg Ladies Trophy
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Власенко будет переизбираться в бюро Европейской лиги плавания
Выборы пройдут 10 мая в Будапеште
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС