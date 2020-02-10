Россиянка Дьяченко не сумела пробиться во второй круг теннисного турнира в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла гречанке Марии Саккари в матче первого раунда турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 24-летней Саккари, имеющей шестой номер посева. Дьяченко подавала на матч при счете 5:2 в третьем сете и имела матчбол. 29-летняя россиянка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Теннисистки пересеклись в третий раз, россиянка ни разу не сумела победить.

Дьяченко занимает 89-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), она впервые принимает участие в основной сетке турнира. Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Уимблдона (2018).

Саккари располагается на 21-м месте в мировом рейтинге, в ее активе один титул WTA, на завершившемся в феврале Открытом чемпионата Австралии она дошла до четвертого раунда, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier 700, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс.