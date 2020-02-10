Власенко будет переизбираться в бюро Европейской лиги плавания

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Алексей Власенко примет участие в предстоящих выборах в бюро Европейской лиги плавания (LEN). Об этом он сообщил ТАСС.

В понедельник завершается срок выдвижения кандидатов на руководящие должности в LEN. Выборы пройдут 10 мая на конгрессе организации в Будапеште.

"От России в бюро LEN я буду единственным кандидатом", - уточнил собеседник агентства.

Власенко был избран в бюро LEN в июне 2018 года, тогда в руководящем органе он занял одно из двух вакантных мест.

55-летний Власенко возглавляет общероссийские спортивные федерации по синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду.