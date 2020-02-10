{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Первую ракетку мира в парном разряде Роберта Фару оправдали по допинговому делу

Колумбийцу удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм с говядиной
Роберт Фара EPA-EFE/LUKAS COCH
Описание
Роберт Фара
© EPA-EFE/LUKAS COCH

БОГОТА, 10 февраля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) сняла обвинения в употреблении допинга с колумбийского теннисиста Роберта Фары. Об этом сообщила пресс-служба ITF.

Фара был временно отстранен 21 января, после того как в его пробе, взятой 17 октября, было обнаружено вещество болденон. В заявлении отмечается, что антидопинговые органы устроили объяснения спортсмена. Болденон попал в организм теннисиста с говядиной. Если бы он сделал инъекцию, это привело бы к более высокому уровню содержания вещества в крови, чем был установлен по итогам допинг-теста 17 октября.

Временную дисквалификацию со спортсмена сняли незамедлительно.

Фара занимает первое место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является победителем Уимблдона и Открытого чемпионата США прошлого года, также на его счету выход в финал Открытого чемпионата Австралии 2018 года.

Теги
КолумбияATP
Реклама на ТАСС
Готов к труду и обороне
Двенадцать участниц конкурса красоты выполнили нормативы ГТО в Кемеровской области
Конкурсанток поддерживали мужья, в программу мероприятия входила семейная эстафета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС