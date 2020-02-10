Первую ракетку мира в парном разряде Роберта Фару оправдали по допинговому делу

БОГОТА, 10 февраля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) сняла обвинения в употреблении допинга с колумбийского теннисиста Роберта Фары. Об этом сообщила пресс-служба ITF.

Фара был временно отстранен 21 января, после того как в его пробе, взятой 17 октября, было обнаружено вещество болденон. В заявлении отмечается, что антидопинговые органы устроили объяснения спортсмена. Болденон попал в организм теннисиста с говядиной. Если бы он сделал инъекцию, это привело бы к более высокому уровню содержания вещества в крови, чем был установлен по итогам допинг-теста 17 октября.

Временную дисквалификацию со спортсмена сняли незамедлительно.

Фара занимает первое место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является победителем Уимблдона и Открытого чемпионата США прошлого года, также на его счету выход в финал Открытого чемпионата Австралии 2018 года.