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Единая лига ВТБ

"Химки" одержали пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв "Нижний Новгород"

В другом матче "Локомотив-Кубань" победил "Зенит"

ТАСС, 10 февраля. Подмосковные "Химки" обыграли дома со счетом 98:94 баскетболистов "Нижнего Новгорода" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Химок" Девин Букер, который набрал 27 очков. Его партнер по команде Алексей Швед оформил дабл-дабл - 24 очка и 13 передач. У гостей больше всех очков набрал Брэндон Браун (24). Швед в десятый раз в текущем сезоне Единой лиги ВТБ набрал более 20 очков, этот дабл-дабл стал для него четвертым в чемпионате.

"Химки", одержавшие пятую победу кряду в лиге, продолжают лидировать в таблице, победив в 16 матчах из 17. "Нижний Новгород" идет 10-м, одержав шесть побед в 16 встречах.

В следующем матче "Химки" сыграют 14 февраля в гостях с казахстанской "Астаной". "Нижний Новгород" 29 февраля примет краснодарский "Локомотив-Кубань".

В другой встрече дня "Локомотив-Кубань" победил на своей площадке петербургский "Зенит" со счетом 78:70. "Локомотив-Кубань" одержал восьмую победу подряд в чемпионате. Петербуржцы проиграли в четвертом матче турнира кряду.

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