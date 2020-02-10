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Готов к труду и обороне

Двенадцать участниц конкурса красоты выполнили нормативы ГТО в Кемеровской области

Конкурсанток поддерживали мужья, в программу мероприятия входила семейная эстафета

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Двенадцать участниц областного конкурса красоты и материнства "Леди Кузбасс - 2020" выполнили нормативы на золотые знаки отличия ГТО в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.

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"21 девушка из разных городов области принимала участие в выполнении нормативов ГТО. Им помогали и поддерживали мужья, они выполняли нормативы в тестовом формате. 12 человек выполнили нормативы на золотой знак ГТО. Всех участниц объединяет не только красота и материнство, но и спортивные достижения, духовное развитие", - сказал собеседник агентства.

Помимо выполнения норм ГТО в программу мероприятия входила семейная эстафета. Участники были награждены памятными сувенирами и подарками. В мероприятии принимали участие кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Светлана Дериглазова и 11-кратная чемпионка России, чемпионка мира по пауэрлифтингу и жиму Яна Задорина.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. Комплекс ГТО, действовавший во времена СССР, был возрожден в России в 2014 году.

Теги
ГТО
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