Сын Пеле рассказал, что отец впал в депрессию из-за проблем со здоровьем

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) впал в депрессию и отказывается выходить из дома, появляться на публике из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил в понедельник портал Globoesporte со ссылкой на его сына Эдиньо.

"Он перенес операцию по замене тазобедренного сустава, но восстановительный процесс прошел не до конца корректно. Поэтому определенная утрата мобильности привела его в уныние. <...> Он же король футбола, всегда был очень важной персоной, а теперь не может нормально ходить. Он подавлен и стыдится своего состояния", - сказал сын футболиста в интервью порталу.

Как уточнил Эдиньо, его отец сейчас может передвигаться только с помощью ходунков. "Это, конечно, лучше, чем совсем недавно, когда он перемещался на коляске, но ему все еще достаточно тяжело ходить", - пояснил он.

Поэтому, по словам Эдиньо, легенда футбола не хочет "выходить из дома, показываться на людях и избегает любой деятельности, которая требует от него выйти в свет". "Он стал затворником", - подытожил сын Пеле.