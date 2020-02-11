Гол Проворова помог "Филадельфии" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

ТАСС, 11 февраля. "Филадельфия" победила "Флориду" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (14-я минут), Джеймс ван Римсдайк (26), Трэвис Занхайм (40) и Клод Жиру (59). У проигравших отличился Маккензи Уигар (4). Форвард гостей Евгений Дадонов результативными действиями не отметился, а голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков.

Проворов забросил 10-ю шайбу в сезоне. Всего в активе защитника 27 (10 голов + 17 передач) очков. Дадонов набрал 41 (23+18) балл за результативность.

"Филадельфия" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 баллов в 56 матчах. "Флорида" идет 10-й, набрав 64 балла в 55 встречах. В следующем матче "Филадельфия" сыграет против "Нью-Йорк Айлендерс" 12 февраля на выезде. "Флорида" в этот же день в гостях встретится с "Нью-Джерси".

В другом матче дня "Вашингтон" дома проиграл "Айлендерс" со счетом 3:5. Капитан хозяев Александр Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Овечкин повторил свой худший показатель полезности "-4", а Кузнецов покинул лед после столкновения с игроком "Айлендерс" Лео Комаровым, отыграв всего девять минут. Голкипер Илья Самсонов был заменен после пятой пропущенной шайбы.

В активе Овечкина 40 заброшенных шайб в текущем сезоне, он делит первую строчку в списке лучших снайперов лиги с нападающим "Торонто" Остоном Мэттьсом. Также в прошедшем матче российский форвард имел возможность достигнуть отметки в 700 голов за время карьеры в НХЛ. Сейчас в его активе 698 заброшенных шайб.