{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Гол Проворова помог "Филадельфии" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Иван Проворов AP Photo/Tom Mihalek
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Tom Mihalek

ТАСС, 11 февраля. "Филадельфия" победила "Флориду" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (14-я минут), Джеймс ван Римсдайк (26), Трэвис Занхайм (40) и Клод Жиру (59). У проигравших отличился Маккензи Уигар (4). Форвард гостей Евгений Дадонов результативными действиями не отметился, а голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков.

Проворов забросил 10-ю шайбу в сезоне. Всего в активе защитника 27 (10 голов + 17 передач) очков. Дадонов набрал 41 (23+18) балл за результативность.

"Филадельфия" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 баллов в 56 матчах. "Флорида" идет 10-й, набрав 64 балла в 55 встречах. В следующем матче "Филадельфия" сыграет против "Нью-Йорк Айлендерс" 12 февраля на выезде. "Флорида" в этот же день в гостях встретится с "Нью-Джерси".

В другом матче дня "Вашингтон" дома проиграл "Айлендерс" со счетом 3:5. Капитан хозяев Александр Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Овечкин повторил свой худший показатель полезности "-4", а Кузнецов покинул лед после столкновения с игроком "Айлендерс" Лео Комаровым, отыграв всего девять минут. Голкипер Илья Самсонов был заменен после пятой пропущенной шайбы.

В активе Овечкина 40 заброшенных шайб в текущем сезоне, он делит первую строчку в списке лучших снайперов лиги с нападающим "Торонто" Остоном Мэттьсом. Также в прошедшем матче российский форвард имел возможность достигнуть отметки в 700 голов за время карьеры в НХЛ. Сейчас в его активе 698 заброшенных шайб.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Клуб НХЛ "Питтсбург" обменял Гальченюка в "Миннесоту" на Закера
Также команда отдала защитника Калена Эддисона и условный выбор первого раунда драфта 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС