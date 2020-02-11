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НХЛ

Кучеров в овертайме принес "Тампе" победу над "Коламбусом" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Виктор Хедман и Никита Кучеров AP Photo/Paul Vernon
Описание
Виктор Хедман и Никита Кучеров
© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 11 февраля. "Тампа" победила "Коламбус" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1.

Обе шайбы в составе победителей забросил российский нападающий Никита Кучеров (3-я и 61-я минуты). Защитник команды Михаил Сергачев сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом Кучерова. Форвард набрал в текущем сезоне 69 (27 шайб + 42 передачи) очков. Сергачев благодаря результативному пасу записал себе в актив 28-е (8+20) очко в регулярном чемпионате и 100-й (23+77) балл за время карьеры в НХЛ.

У проигравших единственную шайбу забросил Оливер Бьоркстранд. Российский защитник Владислав Гавриков очков не набрал. Лучшим игроком матча стал Кучеров (2+0), второй звездой был признан голкипер "Тампы" Кертис Макелинни (31 сейв), третьей - Бьоркстранд (1+0).

"Тампа" поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 77 очков в 56 матчах. "Коламбус" идет шестым, имея в активе 70 баллов в 57 встречах. В следующем матче "Тампа" 12 февраля на выезде сыграет с "Питтсбургом", "Коламбус" 14 февраля в гостях встретится с "Баффало".

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