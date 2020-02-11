Йокич и Тейтум стали лучшими по итогам 16-й игровой недели в НБА

ТАСС, 16 января. Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум (Восточная конференция) и центровой "Денвера" Никола Йокич (Западная конференция) признаны лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четырех матчах "Бостон", все из которых стали победными, Тейтум набирал в среднем за игру 29,8 очка, делал 3,8 передачи и совершал 7,5 подбора. Йокич в трех матчах (три победы) набирал в среднем за игру 27,3 очка, совершал 14,3 подбора и делал 8,3 передачи.

Благодаря таким результатам "Бостон" закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Денвер" идет третьим на Западе.

Оба баскетболиста впервые в сезоне были признаны лучшими по итогам недели. На прошлой неделе лучшими стали форвард "Бостона" Джелейн Браун и защитник "Портленда" Дамиан Лиллард.