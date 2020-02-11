В UFC заявили, что проваливший допинг-тест Махов не является бойцом организации

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов не имеет контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и не является бойцом организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Махов подписал контракт с UFC, позволявший ему перейти в смешанные единоборства (ММА) в любой момент.

"Махов не является бойцом UFC", - сказал собеседник агентства.

3 февраля стало известно, что в допинг-пробе 32-летнего Махова, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен гормон роста.

Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), серебряным призером Игр 2012 года.