{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

В UFC заявили, что проваливший допинг-тест Махов не является бойцом организации

Ранее сообщалось, что в 2015 году спортсмен подписал контракт с UFC
Билял Махов EPA/PAUL BUCK
Описание
Билял Махов
© EPA/PAUL BUCK

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов не имеет контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и не является бойцом организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Махов подписал контракт с UFC, позволявший ему перейти в смешанные единоборства (ММА) в любой момент.

"Махов не является бойцом UFC", - сказал собеседник агентства.

3 февраля стало известно, что в допинг-пробе 32-летнего Махова, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен гормон роста.

Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), серебряным призером Игр 2012 года.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
НБА
Йокич и Тейтум стали лучшими по итогам 16-й игровой недели в НБА
Оба баскетболиста впервые в сезоне были названы лучшими
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС