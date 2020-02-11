Заседание рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА в World Athletics состоится 14 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заседание рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) запланировано на 14 февраля. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, которая входит в состав рабочей группы.

"Заседание рабочей группы запланировано на 14 февраля. До 12 февраля все участники группы имеют возможность направить свои предложения, которые будут включены в повестку заседания. РУСАДА будет что предложить членам группы", - сообщила Пахноцкая.

В рабочую группу, которую возглавляет президент ОКР Станислав Поздняков, входят представители Олимпийского комитета России, Министерства спорта РФ, Российского антидопингового агентства, Федерации современного пятиборья России, комиссии спортсменов ВФЛА, World Athletics и независимого дисциплинарного органа Athletics Integrinity Unit (AIU).

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку, передав рабочей группе ОКР полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями. Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics полностью исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.