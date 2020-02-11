Церемония вручения воинского звания капитан Ласицкене и Шубенкову прошла в манеже ЦСКА

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения очередного воинского звания досрочно чемпионам мира по легкой атлетике Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову состоялась во вторник в футбольно-легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве. Вручил погоны капитана спортсменам статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

Церемония вручения званий состоялась перед началом второй матчевой встречи по легкой атлетике между курсантами высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и Республики Сербия. Приказ о присвоении Ласицкене и Шубенкову очередных воинских званий был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу 25 декабря 2019 года.

"Для меня это очень большое событие. Все это только подстегивает меня. Осознание того, что за тебя переживают, тобой гордятся. Это всегда радует и дает дополнительные силы тренироваться, выступать и профессионально расти", - сказала Ласицкене журналистам.

Ласицкене 27 лет, в 2019 году она была признана лучшей легкоатлеткой Европы. Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, двукратной чемпионкой мира в помещении, четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги, победительницей и серебряным призером чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Шубенкову 29 лет, в 2019 году он стал победителем двух этапов Бриллиантовой лиги, а на чемпионате мира в Дохе завоевал серебряную медаль. Всего в активе спортсмена одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Также он является двукратным чемпионом Европы и двукратным победителем Бриллиантовой лиги.