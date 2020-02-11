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Футбол в России

Борис Ротенберг: вариант с ФК "Сочи" для Кокорина - последний шанс перезагрузить карьеру

Владелец сочинского клуба заявил, что не понимает, почему у нападающего какие-то смятения
Владелец ФК "Сочи" Борис Ротенберг Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Владелец ФК "Сочи" Борис Ротенберг
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возможный переход нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина в футбольный клуб "Сочи" является для игрока последним вариантом для перезапуска карьеры. Такое мнение ТАСС высказал владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг.

7 февраля 28-летний форвард, контракт которого с "Зенитом" истекает летом 2020 года, сообщил ТАСС о том, что не ведет переговоров с другими клубами. В начале февраля игрок находился на тренировочном сборе в Турции в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе российского футбола - первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую, - сказал Ротенберг. - Мне кажется, он понимает, что "Сочи" - это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения - это же очень правильный шаг".

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"А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти", - добавил собеседник агентства.

21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу Кокорина на правах аренды, позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что Кокорин не собирается уходить из петербургского клуба. В день объявления о переходе в команду из Краснодарского края "Зенит" в товарищеском матче одержал крупную победу над катарским "Аль-Увайнахом" (10:0), автором трех мячей в этой встрече стал вышедший на поле с первых минут с капитанской повязкой Кокорин. Позднее он также в статусе капитана петербуржцев сыграл против австрийского "Зальцбурга" (3:6).

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после игры с "Аль-Увайнахом" заявил, что считает Кокорина игроком, способным усилить сине-бело-голубых. 1 февраля он также высказался в поддержку нападающего, сказав, что не видит ни одной причины для отправки футболиста в аренду, отметив, что решение по этому вопросу принимается на уровне руководства клуба.

Карьера Кокорина

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. После этого Кокорин не был заявлен за петербургский клуб, но принимал участие в тренировочном процессе основной команды.

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До перехода в "Зенит" форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). Летом 2013 года он переходил в "Анжи", однако клуб из Махачкалы в то время поменял вектор развития, приняв решение расстаться с дорогостоящими футболистами. Не сыграв за команду из столицы Дагестана ни одного официального матча, через месяц он вернулся в столичный клуб.

За сборную России с 2011 по 2017 год Кокорин провел 48 матчей, забив 12 мячей. За это время в составе национальной команды он сыграл на чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016). В сентябре 2013 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2014 против сборной Люксембурга нападающий отметился забитым мячом на 21-й секунде игры, став автором самого быстрого гола в истории национальной команды.

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Российский футбол
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