Делегация "Спорт-Аккорда" проинспектирует готовность Екатеринбурга к саммиту 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Члены делегации оценочного комитета Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" прибыли в Екатеринбург, чтобы проверить готовность города к проведению в 2021 году Всемирного саммита спорта и бизнеса. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В ближайшие два дня они посетят наши знаковые спортивные объекты, театры, "Ельцин-Центр" и выставочный центр "Екатеринбург Экспо", осмотрят номерной фонд отелей и оценят уровень развитости инфраструктуры. Я абсолютно уверен, что делегация оценочного комитета еще раз убедится, что Екатеринбург - самая подходящая площадка для проведения саммита", - говорится в сообщении губернатора.

Всемирный саммит "Спорт-Аккорд" - одно из крупных ежегодных спортивных мероприятий, в котором принимают участие международные спортивные федерации, правообладатели, организационные комитеты, администрации городов, СМИ и предприятия. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета (МОК). Каждый год проводится в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м в Сочи.

В 2019 году саммит состоялся в австралийском Голд-Косте, в 2020 году его примет Пекин.

"Мы прилагаем немало усилий, чтобы Свердловская область оставалась тем регионом, где принимаются важные решения для страны и мирового сообщества. Всемирный саммит спорта и бизнеса станет еще одной знаковой страницей в спортивной и деловой жизни нашего региона. Мы получим уникальную возможность изучить лучшие практики лидеров мирового спортивного сообщества, установить новые рабочие контакты, показать инвестиционный потенциал Свердловской области", - добавил губернатор.

Ассоциация "Спорт-Аккорд" - некоммерческая организация, которая объединяет Ассоциацию летних олимпийских международных федераций, ассоциацию международных олимпийских федераций зимних видов спорта, Ассоциацию признанных МОК международных спортивных федераций и другие организации.