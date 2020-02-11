Ласицкене не исключила, что войдет в рабочую группу ОКР как член комиссии спортсменов ВФЛА

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не исключает своего вхождения в рабочую группу Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) как член комиссии спортсменов ВФЛА. Об этом она сообщила журналистам.

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР. Официальные приглашения делегировать представителей для участия в деятельности рабочей группы ОКР были направлены в адрес Минспорта РФ, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Федерации современного пятиборья России, комиссии спортсменов ВФЛА, World Athletics и дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

"Я общалась недавно с Олегом Васильевичем Матыциным (министром спорта РФ - прим. ТАСС) и чувствую его поддержку. Но нужно сделать еще очень много. Ни в коем случае нельзя расслабляться", - подчеркнула Ласицкене.

"Что касается наших идей, то мы будем высказывать их на заседании рабочей группы. У нас есть председатель комиссии атлетов, который входит в рабочую группу. Я, может быть, к ней присоединюсь. Голос спортсменов должен был слышен, мы должны отстоять свое право выступать на международной арене", - заключила спортсменка.

Как ранее сообщал ТАСС, заседание рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА в World Athletics состоится 14 февраля.