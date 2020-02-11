Нижний Новгород в мае примет финал чемпионата России по киберспорту

ТАСС, 11 февраля. Финал чемпионата России по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде в мае 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"Финал чемпионата России по компьютерному спорту пройдет в Нижнем Новгороде. Соревнования пройдут 23-24 мая 2020 года в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный", - указано в сообщении.

По словам президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, в 2020 году программа турнира будет расширена за счет новых дисциплин. Помимо турниров по Dota 2 и мобильных соревнований по Clash Royale, в программу будут включены соревнования по Tekken 7, технический симулятор дрон-рейсинга Rotor Rush, спортивный симулятор NHL 20 и StarCraft II.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Нижний Новгород имеет необходимую инфраструктуру для проведения финала чемпионата. "Город обладает для этого всей необходимой инфраструктурой и будет удобен для участников из разных регионов России. Нижегородская область по праву считается одним из IT-центров страны, здесь работают очень талантливые разработчики, есть представительства ведущих мировых компаний. Уверен, что интерес к турниру будет серьезный", - цитирует Никитина пресс-служба.

Участие в финале по итогам отборочных турниров смогут принять киберспортсмены в возрасте от 14 лет. Призовой фонд чемпионата России по компьютерному спорту составляет 4 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе, проведение финала чемпионата России по компьютерному спорту станет основным этапом сотрудничества Федерации компьютерного спорта России и правительства Нижегородской области. Соглашение о развитии киберспорта было подписано сторонами 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде на форуме "Россия - спортивная держава".