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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Минспорт РФ отправил ответ по делу легкоатлета Лысенко в World Athletics

Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ отправило ответ по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее в World Athletics сообщили ТАСС, что организация ждет от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Матыцина объяснения по делу Лысенко до 10 февраля. 

"Мы уже отправили ответ в World Athletics", - сказал Матыцин.

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Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных стартах, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.

AIU 28 января назвал неубедительным ответ ВФЛА, обвинив руководителей в отказе признавать вину организации по допинговому делу Лысенко "перед лицом четких и убедительных доказательств". В связи с этим AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. В свете данного решения Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА. 3 марта президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА (запланирована на 28 февраля) и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

Теги
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