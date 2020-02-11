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Массовый спорт

Матыцин: спортивная инфраструктура Красноярска является примером для многих организаций

В 2019 году в городе прошла зимняя Универсиада

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Спортивная инфраструктура Красноярска после проведения в городе зимней Универсиады 2019 года является примером для многих спортивных федераций. Такое мнение журналистам во вторник высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Зимняя Универсиада прошла в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Участниками соревнований стали около 3000 студентов.

"Универсиада - это запоминающееся событие. Сегодня Универсиада, наверно, является символом России как спортивной державы, - сказал Матыцин. - Тысячи людей будут помнить теплоту красноярцев, а вся мировая спортивная общественность высоко оценила стандарты сооружений, которые были подготовлены. Инфраструктура Красноярска сейчас является одним из примеров для международных спортивных федераций".

Теги
РоссияКрасноярский крайМатыцин, Олег Васильевич
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