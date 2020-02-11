Клинсман покинул пост главного тренера "Герты" через два месяца после назначения

ТАСС, 11 февраля. Юрген Клинсман подал в отставку с поста главного тренера немецкого футбольного клуба "Герта". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Клинсманн возглавил "Герту" в конце ноября 2019 года, сменив на посту главного тренера команды хорватского специалиста Анте Човича. Контракт с Клинсманом был рассчитан до конца нынешнего сезона.

"На посту главного тренера мне необходимо доверие людей, вовлеченных в процесс выполнения поставленных задач. Единство, сплоченность и сосредоточенность являются наиболее важными элементами в борьбе за выживание, - написал Клинсман. - Если мне это не гарантировано, то я не могу использовать свой потенциал в качестве тренера и, следовательно, не могу взять на себя ответственность за результат. Поэтому после долгих размышлений я решил, что покину пост главного тренера "Герты" и откажусь от должности в наблюдательном совете".

Под руководством Клинсмана "Герта" провела девять матчей в чемпионате Германии, в которых одержала три победы, потерпела три поражения и трижды сыграла вничью. Берлинский клуб завершил борьбу в Кубке Германии на стадии 1/8 финала, уступив "Шальке" (2:3). В турнирной таблице чемпионата Германии "Герта" занимает 14-е место, набрав 23 очка в 21 матче. От зоны вылета команду отделяют шесть очков.

В качестве игрока Клинсман становился чемпионом мира (1990) и Европы (1996) в составе сборной Германии. На клубном уровне он становился чемпионом Германии (1997) вместе с "Баварией" и обладателем Кубка УЕФА (в 1991 году с "Интером" и в 1996-м - с "Баварией"). В качестве главного тренера он работал в сборных Германии (2004-2006) и США (2011-2016), а также в "Баварии" (2008-2009).