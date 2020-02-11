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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Минспорт РФ не будет раскрывать детали письма в World Athletics по делу Лысенко

Во вторник Олег Матыцин сообщил ТАСС, что Министерство спорта России отправило ответ в World Athletics

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ не будет разглашать подробности письма, отправленного в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Во вторник министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил ТАСС, что Министерство спорта России отправило ответ по делу Лысенко в World Athletics.

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"Речь идет о крайне чувствительном и сложном комплексе вопросов, в настоящее время мы не вправе разглашать никакие детали. В противном случае есть риск поставить под угрозу те усилия, которые мы уже предприняли", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта РФ.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных стартах, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.

AIU 28 января назвал неубедительным ответ ВФЛА, обвинив руководителей в отказе признавать вину организации по допинговому делу Лысенко "перед лицом четких и убедительных доказательств". В связи с этим AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. В свете данного решения Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА (запланирована на 28 февраля) и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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