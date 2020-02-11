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Массовый спорт

Матыцин: Спартакиада важна с точки зрения как спорта, так и воспитания

Во вторник в Красноярске состоялось открытие десятой Спартакиады учащихся

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Спартакиада учащихся является важным спортивным событием и вносит большой вклад в воспитание молодого поколения. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин во время церемонии открытия десятой Спартакиады в Красноярске.

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"Сегодня мы открываем Спартакиаду школьников, это важное событие и со спортивной точки зрения, и с точки зрения воспитания и образования наших детей. Спорт являлся и всегда будет являться важной составляющей успешного будущего. Дети, которые прошли школу спорта, во многом будут помнить эти уроки, даже если будут заниматься другими профессиями. Уважение к тренеру, к сопернику, умение проигрывать - это те основы и принципы успешности, которые закладываются в юном возрасте", - сказал Матыцин.

"Очень почетно, что соревнования проходят в Красноярске, на самых современных спортивных объектах. Участники также чувствуют теплоту красноярцев. И эти спортивные уроки помогут им гордиться своими регионами, своей родиной", - добавил министр.

Мероприятия Спартакиады пройдут на объектах, подготовленных к Универсиаде, состоявшейся в Красноярске в марте 2019 года.

Теги
РоссияКрасноярский крайМатыцин, Олег Васильевич
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