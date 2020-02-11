Красноярский край передаст в федсобственность два кластера Универсиады в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют передать в федеральную собственность кластеры зимней Универсиады "Сопка" и "Радуга" в течение 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор региона Александр Усс.

"Мы должны в ближайшее время предложить некую дорожную карту, коль скоро речь идет о совместных действиях Министерства спорта РФ, министерства образования и науки и Красноярского края. Я надеюсь, что это будет завершено в течение этого календарного года", - сообщил Усс, добавив, что сейчас на объектах идет строительство дополнительных тренировочных трамплинов и рассматривается вопрос о возведении разгонной эстакады.

Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. Кластер "Радуга" - комплекс из трех объектов, где организованы спортивно-тренировочные площадки для занятий лыжными гонками и спортивным ориентированием. Ранее сообщалось, что оба кластера будут переданы в федеральную собственность в 2019 году.

Универсиада проходила в Красноярске с 2 по 12 марта. К Студенческим играм в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.