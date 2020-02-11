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Летние олимпийские виды спорта

Волейбольный центр ЧМ-2022 в Ярославле будут использовать для массовых занятий спортом

Комплекс получил финансирование из федерального бюджета

ТАСС, 11 февраля. Волейбольный центр, который будет возведен в Ярославле к чемпионату мира по волейболу 2022 года, будет использоваться для массовых занятий спортом, помимо тренировок и матчей местного волейбольного клуба, сообщил во вторник в Facebook глава региона Дмитрий Миронов.

"Благодаря поддержке президента России из федерального бюджета будут выделены средства на строительство волейбольного центра в Ярославле. Обсудили детали с председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николаем Патрушевым. Решено, что новая площадка будет использоваться не только для тренировок и матчевых встреч нашего клуба "Ярославич", но и станет доступной всем ярославцам для массовых занятий самыми разными видами спорта", - написал Миронов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, при выделении федерального финансирования требуется повторное прохождение экспертизы проекта. По ее итогам будут определены окончательная стоимость комплекса, а также срок реализации проекта.

Планируется, что центр будет включать несколько блоков - основной, разминочный, подготовительно-реабилитационный с зонами отдыха, бассейном для соревнований, детским центром с тренировочным бассейном. Проектом предусмотрено также строительство отдельного здания для пляжного волейбола с трибунами почти на 500 мест. Центр должен стать одним из крупнейших культурно-спортивных комплексов Ярославской области, он будет использоваться для проведения крупных форумов и выставок.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Белгород (резервный город).

Теги
Ярославская областьЛетние олимпийские виды спорта
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