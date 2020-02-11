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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Константинова не покидала группу Валентины Чеботаревой

Последним стартом 19-летней спортсменки был чемпионат России в Красноярске, где она стала 13-й
Станислава Константинова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Станислава Константинова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова по-прежнему числится в группе Валентины Чеботаревой и является ученицей школы олимпийского резерва по фигурному катанию Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила директор школы Татьяна Меньшикова.

"Станислава по-прежнему числится в нашей школе, в группе Валентины Михайловны Чеботаревой. Заявления об уходе из школы не поступало, - сказала Меньшикова. - Станислава на некоторое время приостановила тренировки, это так, но еще две-три недели назад она тренировалась под руководством Чеботаревой".

Последним стартом Константиновой был чемпионат России в Красноярске, где 19-летняя спортсменка стала 13-й. Фигуристка является бронзовым призером Универсиады в Красноярске, заняла второе место на этапе Гран-при в Финляндии в 2018 году. Константинова была запасной команды на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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